Александр Новак переизбран главой совета директоров «Транснефти» Экономика Министр энергетики возглавляет совет директоров компании с 2015 года Иллюстрация: Kremlin.ru Александр Новак Москва, , 23:20 — REGNUM Совет директоров «Транснефти» переизбрал своим председателем министра энергетики России Александра Новака, cообщила 1 августа пресс-служба компании. В новый состав совета директоров также вошли экс-министр транспорта Максим Соколов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, управляющий директор Nord Stream II AG Матиас Варниг, глава совета директоров «Совкомфлота» Илья Клебанов, экс-глава «Башнефти» Александр Корсик, экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и глава «Транснефти» Николай Токарев. Напомним, Александр Новак возглавляет совет директоров компании «Транснефти» с 2015 года. Публичное акционерное общество «Транснефть» — оператор магистральных нефтепроводов России, крупнейшая в мире трубопроводная компания. 100% голосующих акций компании находятся в федеральной собственности.

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