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США, Мексика и Канада «приблизились» к сделке по НАФТА

Экономика

Представители США проявили «большую гибкость»

США, Мексика и Канада «приблизились» к сделке по НАФТА
Кукрыниксы. Общий рынок. 1974

Вашингтон, 1 августа 2018, 23:05 — REGNUM  Мексика, Канада и США достигли договоренностей по ряду ключевых вопросов новой сделки по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), 1 августа передает агентство Reuters.

Согласно заявлению представителя Мексики Гильермо Мальпика и представителя Канады Колина Берда, на последних переговорах представители США проявили «большую гибкость» по вопросам автомобильной промышленности и рынка труда.

Тем не менее, США всё ещё настаивают на пересмотре договора по НАФТА каждые пять лет, что категорически не приветствуется ни Мексикой, ни Канадой.

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