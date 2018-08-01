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Через год цена электроэнергии на Украине вырастет на 60%

Экономика

Нельзя исключать того, что тарифы могут поднять и раньше

Через год цена электроэнергии на Украине вырастет на 60%
Венцель Ульрик Торное. Швея

Киев, 1 августа 2018, 23:02 — REGNUM  К июлю 2019 года тарифы на электроэнергию повысят до «экономически обоснованного уровня», заявила глава Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко 1 июля в интервью изданию «Обозреватель».

По словам Кривенко, нынешний тариф для населения рассчитан исходя из уменьшенной оптовой цены на электроэнергию. Уменьшение цены получается за счет 20% дотации.

Напомним, журналисты программы «Гроши» по итогам расследования сделали обратный вывод — граждане Украины вдвое переплачивают за электроэнергию, поскольку украинские ТЭС используют дорогой уголь, купленный на бирже в Роттердаме.

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Изменение тарифов на электроэнергию
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