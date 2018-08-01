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В Литве посчитали стоимость строительства внешнего порта

Экономика

Всего изучено две альтернативы – одна дешевле в два раза, но недовольными останутся жители

В Литве посчитали стоимость строительства внешнего порта
Иллюстрация: Иван Айвазовский. На берегу. 1878

Вильнюс, 1 августа 2018, 22:19 — REGNUM  В Литве сегодня, 1 августа, объявлены результаты просчётов стоимости строительства внешнего порта у Клайпеды. Исследование проводила компания Smart Continent LT, она и объявила о результатах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего рассматривалось два варианта. У Бутигского терминала, и в черте Клайпеды, в районе Мелнраге. Первый вариант назван самым сложным, всего в полкилометра от границы с Латвией, кроме того в действующей заповедной зоне. Компания Smart Continent LT оценила стоимость строительства внешнего порта в этой части в 1 млрд 163 млн евро.

В Мелнраге, которое расположено рядом с морскими воротами в Клайпеду (участок между концом Куршской косы и побережьем Клайпеды) гораздо удобнее и менее затратный, уверяют аналитики компании. Стоимость внешнего порта в этом месте составит всего 619 млн евро — практически в два раза меньше. Единственная проблема может упереться только в нежелание самих жителей терять излюбленное место отдыха — пляж Мелнраге. Кроме того, следом за ним идёт ещё одно популярное место среди клайпедчан и гостей города — пляжи Гируляй, где кроме прочего расположены кварталы элитных домов. Близость к внешнему порту может свести на нет привлекательность этих районов, что заранее программирует протесты как жителей, так и влиятельных собственников элитных домов.

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Экономика Литвы
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