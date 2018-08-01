Среда, 1 Августа 2018 года
22:54:01 МСК

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Экономика

Базовая процентная ставка сохранена на уровне 1,75−2% годовых

ФРС США сохранила базовую процентную ставку
stevepb

Вашингтон, 1 августа 2018, 21:49 — REGNUM  Федеральная резервная система США по итогам заседания 1 августа сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75−2% годовых, сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Как отмечается в пресс-релизе, экономическая активность в США растёт высокими темпами, а безработица продолжает снижаться.

При этом заявлено о приверженности ФРС политике дальнейшего постепенного повышения ставки. Отмечено, что это будет соответствовать росту экономической активности, благоприятной конъюнктуре на рынке труда и темпам инфляции.

Напомним, ФРС в текущем году повышала базовую ставку дважды. В марте ставка была повышена на 0,25 процентного пункта — до 1,5−1,75% годовых, в июне — до 1,75−2% годовых.

Читайте ранее в этом сюжете: ФРС США обещает повысить базовую ставку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика и бизнес в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить