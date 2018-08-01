ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Федеральная резервная система США по итогам заседания 1 августа сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75−2% годовых, сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Как отмечается в пресс-релизе, экономическая активность в США растёт высокими темпами, а безработица продолжает снижаться.

При этом заявлено о приверженности ФРС политике дальнейшего постепенного повышения ставки. Отмечено, что это будет соответствовать росту экономической активности, благоприятной конъюнктуре на рынке труда и темпам инфляции.

Напомним, ФРС в текущем году повышала базовую ставку дважды. В марте ставка была повышена на 0,25 процентного пункта — до 1,5−1,75% годовых, в июне — до 1,75−2% годовых.

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