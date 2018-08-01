S&P повысило кредитный рейтинг Промсвязьбанка

Москва, , 21:38 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг ПАО «Промсвязьбанк» с уровня «B+» до «BB-» со «стабильным» прогнозом, говорится в распространённом 1 августа сообщении агентства.

Как отмечается, повышение рейтинга обусловлено проведённой Центробанком России докапитализацией Промсвязьбанка на 243 млрд рублей и в целом «усилившейся связью с государством после передачи банка Федеральному агентству по управлению госимуществом и формирования нового состава руководства».

Напомним, в декабре 2017 года Центробанк ввёл временную администрацию по управлению Промсвязьбанком. Санация банка осуществляется через Фонд консолидации банковского сектора.

Позднее Государственная дума приняла закон о переведении Промсвязьбанка в статус оборонного банка. Банк стал опорным для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Главой кредитной организации был назначен руководитель Российского экспортного центра Пётр Фрадков.