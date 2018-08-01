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Продажи новых автомобилей в США пошли на спад

Экономика

Продажи в июле выросли только у Fiat-Chrysler

Детройт, США, 1 августа 2018, 21:42 — REGNUM  В июле большинство мировых автопроизводителей зафиксировало спад продаж новых автомобилей в США, 1 августа передает агентство Reuters.

Единственным автопроизводителем, отчитавшимся о росте продаж, стал Fiat-Chrysler — продажи компании в США в июле выросли на 6%.

Второй по объему производства автопроизводитель США, компания Ford Motor, заявила о спаде продаж в июле на 3,1%.

General Motors не публикует ежемесячных отчетов о продажах, но, по независимым оценкам, компания продала в июле на 2% меньше автомобилей, чем в июне.

Потери иностранных автопроизводителей ещё более серьёзные. Так, Nissan Motor сообщила о спаде продаж новых автомобилей на 15,2%. Продажи Honda Motor уменьшились на 8,2%. Продажи Toyota Motor — на 6%.

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