В Туркестанской области Казахстана примут план развития сельского хозяйства

Туркестан, Казахстан, , 20:04 — REGNUM Аким (глава) Туркестанской области Казахстана Жансеит Туймебаев поручил акимам районов и городов разработать комплексный план развития сельского хозяйства, сообщает 1 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на областной акимат (администрацию).

Глава области подчеркнул, что комплексный план развития необходимо составить в течение месяца, а также взять под строгий контроль выполнение показателей, утвержденных правительством.

Отметим, в первой половине 2018 года объем валовой продукции сельского хозяйства Туркестанской области составил 146,4 млрд тенге (26,34 млрд рублей), что на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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