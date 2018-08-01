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В Туркестанской области Казахстана примут план развития сельского хозяйства

Экономика

Комплексный план развития необходимо составить в течение месяца

В Туркестанской области Казахстана примут план развития сельского хозяйства
Иллюстрация: Government.ru

Туркестан, Казахстан, 1 августа 2018, 20:04 — REGNUM  Аким (глава) Туркестанской области Казахстана Жансеит Туймебаев поручил акимам районов и городов разработать комплексный план развития сельского хозяйства, сообщает 1 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на областной акимат (администрацию).

Глава области подчеркнул, что комплексный план развития необходимо составить в течение месяца, а также взять под строгий контроль выполнение показателей, утвержденных правительством.

Отметим, в первой половине 2018 года объем валовой продукции сельского хозяйства Туркестанской области составил 146,4 млрд тенге (26,34 млрд рублей), что на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Сельское хозяйство
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