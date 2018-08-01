В Калужской области приступили к уборке зерновых культур

Калуга, , 18:38 — REGNUM В Калужской области к уборке зерновых приступили аграрии 18 районов, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министерства сельского хозяйства региона. По состоянию на 31 июля 2018 года зерновые культуры уже убраны на площади 3,1 тыс. гектаров (4% от плана). Намолочено 9,8 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет 31,8 ц/га.

Высокие темпы уборки зерновых культур отмечены в Хвастовичском, Козельском, Жуковском, Медынском районах. Хозяйства Перемышльского района держат высшую планку по урожайности, которая составляет около 79,3 ц/га (Ферзиковского — 51,2 ц/га, Барятинского — 44,5 ц/га).

На полях ООО «АгроФирма Мещовская» в Козельском районе в эти дни получают высокий урожай пшеницы — более 50 центнеров с гектара. Предприятие было основано в 2016 году для обеспечения завода по переработке пшеницы ОАО «БиотехРосва» достаточным количеством собственного сырья. До конца недели с помощью высокопроизводительной техники агрофирме предстоит убрать около 800 га.

Перспективную сельхозкультуру — рапс продолжают выращивать в ООО «СП имени Димитрова» Мещовского района. Неприхотливое к наличию влаги и плодородию почвы растение отлично растет в умеренной зоне земледелия. Помимо рапса здесь выращивают овес, рожь, ячмень, кукурузу и другие агрокультуры, которые дают стабильный урожай и прибыль, позволяющие хозяйству успешно развиваться.

Напомним, по словам министра сельского хозяйства Калужской области Леонида Громова, за 2011−2017 годы среднегодовой рост валовой сельхозпродукции в сопоставимых ценах составил более 4,4%. В 2017 году все 46 показателей госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» были выполнены в полном объеме, а основные — значительно превышены. На 1 июля 2018 года индекс производства в хозяйствах всех категорий составил 113,7%, что выше целевого значения на 11%.