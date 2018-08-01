Псковские власти надеются на полную заполняемость «Ласточки» до Петербурга

Псков, , 18:34 — REGNUM Власти Псковской области рассчитывают, что у нового электропоезда «Ласточка» по маршруту Псков — Санкт-Петербург будет полная заполняемость состава. Об этом вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов заявил сегодня, 1 августа, на радио «Эхо Москвы в Пскове».

Он также сообщил, что недорогие билеты должны привлечь новых пассажиров.

«Это делается для того, чтобы пассажир имел возможность не просто один раз проехать, но и был привязан к железной дороге. Этот вид транспорта должен стать привлекательным для пассажиров», — пояснил Александр Кузнецов.

Он также отметил, что основным ограничивающим фактором для запуска прямого железнодорожного сообщения из Пскова в Санкт-Петербруг был неэлектрифицированный участок дороги от Луги до Пскова. Для решения проблемы были применены уникальные технологии: изготовлен специальный тепловоз, который прицепляется к «Ласточке» и снабжает её электроэнергией.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, до конца августа билеты для пассажиров «Ласточки», следующих по маршруту Санкт-Петербург — Псков и в обратном направлении, будут стоить 360 рублей (базовый класс), 432 рубля (экономкласс) и 1483 рубля (бизнес-класс).

Отметим, что билеты на «Ласточку» из Великого Новгорода в Санкт-Петербург, которая переведена в статус обычной пригородной электрички, существенно дороже: от 557 до 579 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков прибудет 4 августа, обратно поезд отправится 5 августа. Движение поездов между городами будет регулярным, время в пути составит 3 часа 30 минут.

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