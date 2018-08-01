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ЕБРР поможет Узбекистану развить газотранспортную сеть

Экономика

Узбекистан определит предварительную стоимость реализации проекта

ЕБРР поможет Узбекистану развить газотранспортную сеть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Газопровод

Ташкент, 1 августа 2018, 18:35 — REGNUM  Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует профинансировать программу перевооружения, модернизации и развития газотранспортной сети Узбекистана, сообщили 1 августа в пресс-службе «Узбекнефтегаза».

1 августа заместитель председателя правительства Узбекистана, председатель правления «Узбекнефтегаза» Алишер Султанов встретился с президентом ЕБРР Сума Чакраборти. Стороны договорились о предоставлении банку предложений по реализации программы с предварительной суммой проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года Узбекистан экспортировал природный газ на $1,1 млрд. Газ занимает лидирующую позицию в структуре экспорта из республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан за полгода экспортировал газ на $1,1 млрд

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Газодобыча и транспортировка газа
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