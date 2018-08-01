После ИННОПРОМа в Свердловской области открывают новые производства

Екатеринбург, , 18:10 — REGNUM Соглашения, подписанные на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в июле, уже начали приносить видимые результаты. Так, договоренности, достигнутые Корпорацией развития Среднего Урала и компанией «Вилор», способствовали созданию нового производства рубильников, предполагающего стопроцентную локализацию на территории региона.

Отметим, проекты локализации производств на Среднем Урале и развитие импортозамещения — задача, поставленная главой региона Евгением Куйвашевым и ставшая одним из основных направлений губернаторской программы «Пятилетка развития».

Группа компаний «Вилор» — производитель электротехнической продукции — запускает собственное производство рубильников. «Вилор» планирует покрывать потребности в аппаратах своего предприятия, а также выйти на рынок и поставлять рубильники российским производителям электротехники и компаниям энергетического машиностроения. Производство рубильников, использующихся в электрощитовом оборудовании, — первый этап реализации проекта. В дальнейшем группа компаний планирует развивать импортозамещающие производства автоматических выключателей, контакторов и другого коммутационного оборудования. Сегодня 90% такой техники импортируется в Россию.

Как отмечают в Корпорации развития Среднего Урала, в России постепенно должен формироваться собственный рынок энергетического оборудования. Сегодня в ряде ниш в российской энергетике доля импорта достигает 100%. Проект «Вилор» — хороший пример развития и создания качественного российского продукта.