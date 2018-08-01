Активисты проверили качество ремонта костромского моста через Волгу

Кострома, , 18:09 — REGNUM Асфальт на костромском мосту через Волгу начал крошиться, сообщает городская администрация. Недочеты в ремонте нашли участники общественного контроля. Местные власти обещают, что все выявленные недостатки будут устранены.

На данный момент идет завершающий этап капитального ремонта моста. Работы ведутся на съездах моста и основном ходу верховой части переправы — тротуаре и двух полосах для движения в Заволжье.

По словам директора подрядной организации Александра Колесниченко, на верховой части моста полностью завершены работы по установке опор освещения и монтажу в подземной части контактной электросети и завершается устройство бортового камня, монтаж перильного и барьерного ограждений, устройство деформационных швов, укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

ИА REGNUM напоминает, что все четыре полосы костромского моста через Волгу будут открыты 10 августа текущего года. После празднования Дня города две полосы вновь закроют для движения.

Отметим, что генеральный ремонт моста через Волгу в Костроме начался 10 июля 2017 года. Ремонтные работы планировалось закончить к 1 ноября, а в 2018 году, с наступлением лета, вновь продолжить ремонт. Ремонтом переправы занимается ООО «ММС». Цена проекта — 640 миллионов рублей.

Федеральный бюджет выделяет для завершения капитального ремонта моста через Волгу более 209 миллионов рублей. В 2018 году местные власти планируют капитально отремонтировать вторую часть переправы.