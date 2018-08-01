Астрахань: Экс-директор завода «Красные баррикады» снова стал подозреваемым

Астрахань, , 17:56 — REGNUM В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора судостроительного завода «Красные Баррикады». Бывшего руководителя предприятия подозревают в мошенничестве и в злоупотреблении полномочиями, сообщила пресс-служба СКР 1 августа.

Как считает следствие, руководитель завода незаконно включил в налоговую декларацию за четвертый квартал 2014 года заведомо ложные сведения о размере НДС, подлежащего возмещению на сумму более 18 миллионов рублей, после чего представил ее в налоговый орган. По этому документу заводу была возмещена сумма налога на добавленную стоимость, а также принято решение о зачете НДС в счет предстоящих платежей по налогам на указанную сумму.

Также установлено, что подозреваемый заключил договор на изготовление и поставку свай. Контракт был заключен с подконтрольной ему организацией на невыгодных для предприятия условиях. Стоимость приобретенных изделий была завышена на более чем 121 млн рублей. В итоге предприятию был нанесен крупный экономически ущерб, вплоть до задержки зарплат рабочим.

Данные факты выявлены сотрудниками УМВД и УФСБ России по Астраханской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По ранее предъявленному обвинению бывший генеральный директор содержится под стражей — он был задержан в марте этого года. Ему вменяется невыплата заработной платы и сокрытие средств от уплаты налогов.

Завод «Красные баррикады» основан 118 лет назад, выпускает плавучие морские буровые установки, суда различного назначения. В декабре 2017 года завод был признан банкротом. В январе этого года было объявлено о планах по вхождению предприятия в структуру «Объединенной судостроительной корпорации».