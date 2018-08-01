«Вартовская борзота»: в Югре работодатели намеренно не платили рабочим

Нижневартовск, Югра, , 17:48 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) работодатели, имея возможность оплачивать труд сотрудников, задерживали зарплату месяцами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службах СУ СКР и прокуратуры ХМАО.

Следственным отделом по городу Нижневартовск завершено расследование уголовного дела по обвинению директора ООО «Югра Бурение» по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

По версии следствия, обвиняемый с января по апрель 2018 года задерживал зарплату 90 сотрудникам, накопив перед ними долги в сумме свыше 10 миллионов рублей. Задолженность погашена, но наказание следует, и дело направлено в суд.

Прокуратура того же Нижневартовска проверила деятельность ООО «Производство строительных конструкций», где 60 работников свыше трёх месяцев не видели зарплаты. С ними расплатились после обращения в надзорное ведомство, отдав пять миллионов рублей. Но прокуратура увидела намеренность в действиях руководителя. Возбуждено уголовное дело.

В СУ СКР по ХМАО сообщают, что в январе — июне 2018 года в производстве следователей управления находилось 50 уголовных дел по зарплатным долгам. Из них 25 направлены в суд. Погашены долги перед 563 работниками предприятий на общую сумму 46,5 миллиона рублей.

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