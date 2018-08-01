Популярность потребительских кредитов к концу лета вырастет на 5-7%

Москва, , 17:42 — REGNUM Граждане РФ в августе и сентябре будут все чаще обращаться за потребительскими кредитами — этому будет способствовать в том числе и временное снижение ставок по ним от Сбербанка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 августа заявил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Накануне Сбербанк заявил о проведении акции по снижению процентных ставок по потребительским кредитам на 0,2−1,2 процентных пункта. Таким образом, минимальная ставка по потребкредиту во время этой акции достигнет 11,7% годовых. Акция пройдет до 14 октября 2018 года.

«После окончания акции кредиты вновь вернутся к обычным процентным ставкам. Обычно это делается для привлечения новых клиентов, а также для улучшения лояльности нынешних клиентов», — отмечает Деев.

По его словам, потребительские кредиты в целом пользуются спросом, однако летом спрос на них падает. Акция Сбербанка сделает потребительские кредиты более популярными — причем другие банки также будут стремится снижать процентные ставки, чтобы составить Сбербанку конкуренцию.

«Сейчас спрос на потребительские кредит достаточно высок, учитывая летние отпуска и начинающийся период подготовки к первому сентября. Акция Сбербанка, возможно, увеличит среднемесячные показатели на 5−7%», — считает Деев.