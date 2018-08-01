3 млрд рублей направят в Ставропольском крае на борьбу с паводками

Ставрополь, , 17:30 — REGNUM 2,95 млрд рублей планируется направить до 2021 года на противопаводковые мероприятия на территории Ставропольского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства 1 августа.

В рамках плана мероприятий планируется проведение работ по расчистке русел рек, берегоукреплению, капитальному ремонту гидротехнических сооружений. В общей сложности в документ включено 43 противопаводковых мероприятия по расчистке и инженерной защите русел рек, что позволит увеличить их пропускную способность.

По заявлению министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрея Хлопянова, исполнение плана в регионе началось с 2017 года. В этом году, в частности, ведется строительство берегоукрепительных сооружений на реке Кума в Зеленокумске протяженностью 1,52 километра, стоимость работ оценивается в 90,7 млн рублей. Выполнен капитальный ремонт гидротехнических сооружений противоэрозионного пруда «Чигорев» на реке Чла в Михайловске Шпаковского района, за 26,4 миллиона рублей.

Строительство берегоукрепительных сооружений ведется также в Кисловодске на реке Подкумок: работы проводятся на участке в 1,7 км. Стоимость работ оценивается в 278 млн рублей, завершить их планируется в 2019 году. Работы ведутся на реке Кубань в Невинномысске по улицам Линейная и Лазурная, протяженность участка — 2,76 километра. Стоимость строительно-монтажных работ составит 546,7 миллиона рублей, а завершить строительство должны в 2020 году.

До конца этого года обещают отремонтировать гидротехнические сооружения прудов «Красный Пахарь» в Михайловске и центрального пруда в селе Александровском, расчистить русло б. Медведка в селе Гофицкое Петровского района, реки Чла в Михайловске и реки Ольховка в Кисловодске. Будут завершены работы по защите города Минеральные Воды от склонового стока с горы Змейка. Также регион намерен участвовать в реализации национального проекта «Экология», разработка которого ведется специалистами Министерства природы России.

Проблема паводков для Ставропольского края является одной из самых актуальных. Ежегодно от подтоплений страдают тысячи жителей края. Самый крупный паводок за последнее время произошел в мае-июне 2017 года. В крае затопило тысячи домов 29 населенных пунктов, режим чрезвычайной ситуации действовал более месяца. До сих пор не все пострадавшие получили жилищные сертификаты.