Среда, 1 Августа 2018 года
18:14:34 МСК

Казахстан отстает от соседей по развитию туризма

Экономика

В Казахстан едут в основном туристы из России, Индии и Китая

Казахстан отстает от соседей по развитию туризма
Казахский фольклор. Фигурки-экспонаты

Астана, 1 августа 2018, 17:39 — REGNUM  За последние пять лет Казахстан отстал от своих соседей по показателям развития туризма, сообщили 1 августа в пресс-службе национальной палаты предпринимателей «Атамекен» со ссылкой на специалистов министерства культуры и спорта республики.

По словам специалистов, Казахстан ухудшил свои позиции по показателям «международная открытость», «маркетинг», «сфера туристских услуг», «инвестиции и транспортная инфраструктура». В Казахстан едут в основном туристы из России, Индии и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля туроператоры Узбекистана и Казахстана договорились организовать автобусные маршруты между Ташкентом и Туркестаном.

Читайте ранее в этом сюжете: Туроператоры откроют автобусный маршрут Ташкент — Туркестан

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить