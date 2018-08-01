Российские регионы распределят по уровню развития цифровой экономики

Гусев, Калининградская область, , 17:16 — REGNUM В совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации намерены составить рейтинг российских регионов по уровню цифровизации экономики. Об этом сообщил 1 августа председатель совета, спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«К развитию цифровой экономики не следует подходить так, что если регион что-то делает в этом направлении, то уже хорошо», — отметил сенатор.

По его словам, в совете готовы заняться разработкой единой методики оценки качества развития цифровой экономики, а также обобщить наиболее успешные практики в этой области, чтобы дать регионам чёткие ориентиры для формирования стратегий и дорожных карт.

Турчак также высказал мнение, что региональным законодательным собраниям следует подумать над тем, чтобы сформировать местные советы по развитию цифровой экономики с привлечением к ним независимых экспертов, которые могли бы участвовать в разработке локальных стратегий развития.

Напомним, 1 августа в «Технополисе GS» в городе Гусеве (Калининградская область) состоялось первое заседание совета по развитию цифровой экономики, сформированного в апреле этого года при Совете Фередации.

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