В Таджикистане снизился выпуск золота

Душанбе, , 17:15 — REGNUM За первую половину 2018 года в Таджикистане было произведено около 2,5 тонн золота — на 37 тонн меньше, чем за тот же период 2017 года. Такие данные приводит министерство промышленности страны, передает «Азия-Плюс».

В ведомстве назвали несколько причин спада производства этого драгоценного метала. В частности, до начала июня не работала компания «Покрут» — предприятие простаивало уже полтора года после того, как его установки были повреждены сходом снежных лавин. Также почти целый месяц в начале 2018 года простаивало одно из крупнейших золотодобывающих предприятий — «Зарафшан». Кроме того, по данным источника в минпроме, возникли проблемы с поставками цианида натрия, который используется для растворения и извлечения золота из руды, из-за категорического запрета Китая на вывоз этого реагента. Так, цианид стали закупать в Казахстане.

В целом в первой половине текущего года работали только 7 из 12 золотодобывающих предприятий — в основном из-за того, что ожидали продление своих лицензий со стороны правительства. Две компании уже вернулись к работе в июле.

Несмотря на перебои в работе, больше всех золота за первое полугодие добыло совместное таджикско-китайское предприятие «Зарафшан» — 1,9 тонн. Результаты работы других предприятий в этот период кратно ниже: 300 кг золота выпустила компания «Апрелевка», 230 кг — «Тиллои точик», 30 кг произвела «Одина» и всего 35 кг приходится на все остальные предприятия.

Напомним, что по данным министра промышленности и новых технологий Таджикистана Шавката Бобозода, в 2017 году в стране было произведено 5,5 тонн золота. В 2018-м запланировано увеличение объемов его добычи до 6,6 тонны.