В Курской области ФАС просят разобраться с тарифами на утилизацию отходов

Курск, , 17:14 — REGNUM Заявление в Федеральную антимонопольную службу России с просьбой разобраться в формировании тарифа на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) в Курской области направили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Об этом сообщила 1 августа пресс-служба ОНФ.

Новые тарифы, по информации общественников, введены решением комитета по тарифам и ценам региона от 22 июня. Оказалось, что новые тарифы в разы превышают действующие. Так, в городах Курчатов, Льгов, Железногорск и 17 муниципальных районах, которые входят в зону ответственности регионального оператора по обращению с ТКО, тариф для населения и юридических лиц установлен в размере 548 руб. 43 коп за один кубометр отходов. По подсчетам общественников, вывоз и утилизация мусора многодетной семье из пяти человек на юго-востоке региона обойдется в год от 5,9 тыс. руб. до 7,9 тыс. руб. (около 99 руб. с человека в квартире и порядка 130 руб. в частном доме). Представителей ОНФ удивил размер тарифа, при том что, по их данным, в нем отсутствует инвестиционная составляющая.

«Явно завышены расходы и на материалы, топливо, оплату труда, затраты на КАСКО, технику и аренду. Затраты на транспортировку отходов рассчитаны без учета того, что значительная часть ТКО после сортировки перерабатывается, а не доставляется к месту захоронения отходов. И это еще один фактор снижения тарифа», — прокомментировал позицию общественников представитель регионального штаба ОНФ в Курской области Сергей Григорьев.

Активисты ОНФ предложили ФАС России направить представление о снижении предельного тарифа региональному оператору по обращению с ТКО юго-западной зоны Курской области.

Как сообщало ИА REGNUM, тарифы на вывоз и захоронение бытовых отходов в настоящее время повышаются в большинстве российских регионов. Новые тарифы на ТБО обусловлены требованиями федерального законодательства. Так, в Воронежской области тариф на вывоз твердых бытовых отходов с 1 июля составляет 128,28 рубля за кубометр. До этого тариф составлял 82,73 рубля за кубометр. С 1 июля 2020 года запланировано повышение этого тарифа до 172,74 рубля за кубометр, то есть еще на 50 рублей. При этом ранее был утвержден более высокий тариф, однако, как рассказал в июне журналистам врио губернатора Александр Гусев, он был отменен как слишком высокий и пересчитан.

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