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Крымский мост назвали средством развития логистики всего полуострова

Экономика

Эксперт обозначил ещё одно экономическое достоинство моста через Керченский пролив

Крымский мост назвали средством развития логистики всего полуострова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Крымский мост

Москва, 1 августа 2018, 17:19 — REGNUM  Открытие Крымского моста для движения грузовиков положительно скажется на развитии региона, уверен руководитель транспортной службы логистической компании «ПЭК» Игорь Алексашов. Об этом он заявил 1 августа ИА REGNUM, комментируя новость о том, что среднесуточная интенсивность движения автомобилей по автодорожной части Крымского моста в июле по сравнению с июнем на фоне высокого курортного сезона выросла на 60%.

«Открытие Крымского моста для движения грузовиков позволит перевозчикам не только сократить сроки доставки, но и уменьшить её стоимость, что положительно скажется на развитии региона, — уверен Алексашов. — В частности, связь материка и полуострова будет способствовать развитию логистических процессов внутри Крыма».

Кроме того, он подчеркнул, что после введения моста в полноценную эксплуатацию ожидается очень быстрый рост потока грузов на полуостров.

«На данный момент доставка продолжает во многом зависеть от погодных условий и наличия мест на пароме», — добавил Алексашов.

Напомним, что, по данным информационного центра «Крымский мост», в июле 2018 года среднесуточная интенсивность движения по мосту через Керченский пролив выросла на 60% по сравнению с июнем 2018 года. Отмечается, что за второй летний месяц по мосту проехали более 770 тыс. транспортных средств. Всего с дня открытия моста по нему переправились почти полтора миллиона транспортных средств.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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