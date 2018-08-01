Мэрия Чебоксар требует снести мини-АЗС

Чебоксары, , 16:59 — REGNUM Администрация города Чебоксары вышла в суд к ПАО «Дорисс» с требованием снести автоматические мини-АЗС. Иск подан в Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Суд принял исковое заявление от мэрии столицы Чувашии к публичному акционерному обществу по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений «Дорисс». Чиновники требуют снести автоматические мини-автозаправочные станции. АЗС по каким именно адресам требует снести мэрия, а также причины требований не сообщаются.

Предварительное судебное заседание назначено на 15 августа.

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Напомним, что первая мини-АЗС появилась в Чебоксарах в 2012 году.