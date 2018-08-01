Китай и Казахстан планируют запустить авиамаршрут Астана — Гонконг

Астана, , 17:05 — REGNUM Авиационные власти Казахстана и Гонконга обсудили условия открытия воздушного маршрута Астана — Гонконг, сообщили 1 августа в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.

1 августа в Астане прошла встреч представителей комитета гражданской авиации МИР Казахстана и представителями бюро транспорта и жилищного строительства правительства Гонконга. Стороны выразили заинтересованность в увеличении грузового и пассажирского транспортного оборота между Гонконогом и Алма-Атой.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в китайской провинции Шэньси прошли испытания самолета Y-8F200WA, сделанного специально для экспорта в Казахстан.

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