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Китай и Казахстан планируют запустить авиамаршрут Астана — Гонконг

Экономика

1 августа вопрос обсудили авиационные власти двух стран

Астана, 1 августа 2018, 17:05 — REGNUM  Авиационные власти Казахстана и Гонконга обсудили условия открытия воздушного маршрута Астана — Гонконг, сообщили 1 августа в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.

1 августа в Астане прошла встреч представителей комитета гражданской авиации МИР Казахстана и представителями бюро транспорта и жилищного строительства правительства Гонконга. Стороны выразили заинтересованность в увеличении грузового и пассажирского транспортного оборота между Гонконогом и Алма-Атой.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в китайской провинции Шэньси прошли испытания самолета Y-8F200WA, сделанного специально для экспорта в Казахстан.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолет Y-8, собранный для Казахстана успешно прошел испытания в Китае

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