Совет Федерации поможет регионам получать дотации на цифровизацию экономики

Гусев, Калининградская область, , 16:51 — REGNUM Совет по развитию цифровой экономики, созданный при Совете Федерации, должен принимать активное участие в распределении дотаций регионам на развитие цифровой экономики. Об этом заявил 1 августа председатель совета, вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Сенатор напомнил, что президент России Владимир Путин ещё весной этого года поручил рассмотреть возможность учёта затрат регионов на развитие цифровой экономики при определении размеров дотаций, и отметил, что Совету Федерации как «палате регионов» следует принять в этом процессе активное участие.

Турчак также высказал мнение, что региональным властям следует учитывать тот факт, что одним из ожидаемых результатов цифровизации должно стать повышение эффективности государственных расходов, и качественная реализация программы позволит регионам иметь дополнительные средства на развитие.

Первое заседание совета по развитию цифровой экономики проходит сегодня в «Технополисе GS» в городе Гусеве Калининградской области.

Напомним, решение о создании совета было принято верхней палатой парламента в апреле текущего года. Основные задачи совета — изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики, проведение экспертного анализа законопроектов и мониторинг практики применения законодательства в данной сфере, подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в области развития цифровой экономики.

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