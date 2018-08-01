Чукотке снизят зависимость от добычи золота

Москва, , 16:50 — REGNUM На Чукотке власти собираются снизить зависимость региона от добычи золота. О таких планах губернатор Роман Копин заявил президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля.

Сейчас золотодобыча играет главную роль в экономике округа. И задача властей в том, чтобы её понизить. По ожиданиям, это позволит повысить устойчивость окружной экономики.

«Работаем над привлечением инвестиций», — подчеркнул губернатор.

Напомним, рабочую встречу с Копиным Путин провёл сегодня, 1 августа. Губернатор заявил о росте ВРП за пять лет в полтора раза и о том. что ежегодно добывается около 28 тонн золота.

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