Над владимирским заводом «Волгабас» нависла тень банкротства

Владимир, , 16:44 — REGNUM Несколько исковых заявлений, в том числе о признании банкротом, поступило в арбитражные суды к компании «Бакулинс Моторс Групп», владеющей заводом «Волгабас». Само предприятие по производству автобусов на газомоторном топливе было открыто в Собинском районе Владимирской области в декабре 2017 года.

Заявление к «Бакулинс Моторс Групп» о банкротстве поступило 16 июля от ООО «Вита-МСК» во Владимирский арбитражный суд, сумма иска пока не уточняется. Также, по информации ПроВладимир, заявление от той же компании поступило и в арбитражный суд Московской области с требование выплаты 573 млн рублей. Судя по данным картотеки арбитражных дел, еще один иск в суд Владимирской области направило также московское ООО «Спецстройсервис», 13 июня. Речь идет, уточняет «ПроВладимир», о взыскании почти 1,2 млрд рублей. Еще 4,7 млн рублей требует от компании-производителя автобусов ООО «Визиллект сервис».

Как сообщало ИА REGNUM, завод «Волгабас», построенный компанией «Бакулин Моторс Групп», был открыт в Собинском районе Владимирской области 21 декабря. Сам проект реализовывали несколько лет — соглашение о строительстве предприятия по сборке автобусов на газомоторном топливе было подписано в начале 2014 года. Сумма инвестиций в проект составила 3,5 млрд рублей. Строительство предприятия оказалось одним из самых амбициозных проектов главы региона Светланы Орловой. По плану на предприятии должно выпускаться до тысячи автобусов в год. В начале 2018 года в СМИ появилась информация об остановке производства на буквально только что запущенном предприятии. Однако тогда и представители компании, и пресс-служба администрации региона информацию опровергли.

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