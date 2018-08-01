Мэр Ташкента одобрил строительство платных парковок

Ташкент, , 16:37 — REGNUM И.о. хокима (мэра) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев одобрил проект по организации системы платных уличных парковок в городе, сообщает 1 августа издание Spot со ссылкой на авторов проекта.

28 июля в хокимияте (администрации) Ташкента состоялся день открытых дверей для предпринимателей города, на котором были представлены инвестиционные проекты. В рамках пилотного проекта было предложено организовать работу платной парковки на улице Амира Темура.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Murad Buildings (Узбекистан) планирует построить в Ташкенте 200-меторовый 45-этажный небоскреб. Здание появится на территории делового центра Tashkent City.

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