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Мэр Ташкента одобрил строительство платных парковок

Экономика

Идею предложил представитель компании Mobile Solutions Service, которая построила платные парковки в Дубае

Ташкент, 1 августа 2018, 16:37 — REGNUM  И.о. хокима (мэра) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев одобрил проект по организации системы платных уличных парковок в городе, сообщает 1 августа издание Spot со ссылкой на авторов проекта.

28 июля в хокимияте (администрации) Ташкента состоялся день открытых дверей для предпринимателей города, на котором были представлены инвестиционные проекты. В рамках пилотного проекта было предложено организовать работу платной парковки на улице Амира Темура.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Murad Buildings (Узбекистан) планирует построить в Ташкенте 200-меторовый 45-этажный небоскреб. Здание появится на территории делового центра Tashkent City.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане планируют построить 200-метровый небоскреб

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