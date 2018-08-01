В Костромской области выявлено 1,5 тыс нарушений жилищного закона

Кострома, , 16:29 — REGNUM За первое полугодие 2018 года жилищная инспекция Костромской области оштрафовала нарушителей законодательства на 4,6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Инспекция выявила более 1,5 тысяч нарушений законодательства, в том числе по технической эксплуатации и ремонту жилищного фонда.

С начала текущего года обработано около 3 тысяч обращений от костромичей, обследовано более миллиона квадратных метров жилищного фонда. В результате проверок было выявлено «1532 нарушения, в том числе 594 нарушения правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 328 нарушений порядка раскрытия информации, 32 нарушения порядка предоставления коммунальных услуг».

Жилищная инспекция выдала 551 предписание об устранении нарушения, из которых 372 выполнены.

В пресс-службе отмечают, что за первые шесть месяцев 2018 года было выплачено штрафов на сумму в 5,6 миллионов рублей, включая штрафы выписанные в 2016 и 2017 годах.