Футбольный клуб «Ростов» подтвердил свою убыточность

Ростов-на-Дону, , 16:26 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов», принадлежащий правительству Ростовской области, подтвердил свою убыточность. Согласно отчёту за 2017 год, чистый убыток акционерного общества составил 554 млн рублей. Расходы «Ростова» на 786 млн рублей превысили денежные поступления от текущих операций. На 31 декабря прошлого года кредиторская задолженность составила 1 млрд рублей. Вместе с тем выручка выросла почти на 150 млн рублей.

По имеющимся в базе данных «СПАРК-Интерфакс» сведениям, акционерное общество получило выручку от продаж в размере 1,14 млрд рублей (в 2016 году — 891,2 млн рублей). Стоит отметить, что расходы на управление удалось уменьшить на 30 млн рублей — до 103,7 млн рублей.

Как сообщает «Коммерсант», в отчёте о движении денежных средств указано, что в 2017 году «Ростов» в процессе своей деятельности израсходовал 2,35 млрд рублей (3,6 млрд рублей в 2016 году). Большая часть суммы пошла на зарплату сотрудников — 1,05 млрд руб. Между тем издержки на зарплату клуб сократил вдвое. Эксперты издания полагают, что на экономике футбольного клуба в значительной степени отразилось сокращение более чем вдвое показателя «прочих доходов».

ИА REGNUM напоминает, что донская команда находится на балансе регионального правительства. Неоднократно отмечалось, что содержание футбольного клуба без помощи бизнеса практически невозможно. В мае 2018 года губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что в целом завершением сезона 2017/18 доволен.

«Я, например, удовлетворен результатом, который сделал «Ростов» по итогам сезона. Теперь задача — сделать все, чтобы следующий сезон был эффективнее и результативнее. Планы амбициозные, интересные, но надо сначала эти вещи [финансирование] отработать. Очевидно, что проблема финансирования команды остается одной из важных. При том, что ситуация в футбольном клубе, несмотря на различные нюансы, значительно лучше, чем она была годом раньше», — подчеркнул донской губернатор.

Читайте ранее в этом сюжете: Финансовая ситуация в «Ростове» лучше, чем была годом ранее — губернатор