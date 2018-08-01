Наибольший спад инвестиций в Поволжье – в Чувашии и Прикамье

Нижний Новгород, , 16:04 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по итогам I квартала объём инвестиций вырос, хотя и был ниже среднероссийского показателя. Снижение произошло в половине регионов округа. В целом привлечено более 337,4 млрд рублей инвестиций, из них более половины приходится на четыре региона. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Поволжье в I квартале 2018 года объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования составил 337 421,723 млн рублей. Это на 2,3% больше, чем было в I квартале 2018 года. Отметим, что в России за данный период рост инвестиций в основной капитал составил 3,6%.

Инвестиционный спад отмечен в семи регионах Приволжского федерального округа из 14. Наибольшее падение произошло в Чувашии, где объём инвестиций уменьшился на 21,2%. В тройке аутсайдеров также Пермский край (-7%) и Башкирия (-6,9%). Снижение инвестиционной активности отмечено в Мордовии (-6,1%), Самарской области (-4,5%), Ульяновской области (-4%) и Кировской области (-3,4%).

В то же время более всего нарастили инвестиционный портфель Оренбургская (+39,4%) и Пензенская (+20,5%) области. Тройку лидеров замыкает Нижегородская область (+10,3%), далее идёт Самарская область (+10,2%). Объём инвестиций за указанный период возрос также в Марий Эл (+9,2%), Удмуртии (+1,5%) и Татарии (+0,5%).

Что касается абсолютных цифр, то лидером является Татария, где объём инвестиций в основной капитал в I квартале составил 82 674,221 млн рублей. На второй и третьей позиции — Пермский край (37 632,666 млн рублей) и Самарская область (36 172,083 млн рублей). В группу лидеров вошли также Нижегородская область (36 086,791 млн рублей), Башкирия (35 700,899 млн рублей) и Оренбуржье (32 748,007 млн рублей).

Минимальный объём инвестиций в основной капитал показали Марий Эл (4537,502 млн рублей) и Чувашия (6850,231 млн рублей).