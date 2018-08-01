Запасы нефти выросли – цена снизилась

Москва, , 15:57 — REGNUM По такой незамысловатой схеме реализуются торги чёрным золотом 1 августа. Статистика от Американского института нефти (API) 31 июля на закрытии американской торговой сессии привела к коррекции цены марки Brent до $73,45 за баррель (против позавчерашнего локального максимума в $75,72). Запасы неожиданно выросли на 5,590 млн бочек. 1 августа во второй половине дня выходит официальная статистика министерства энергетики США, которая может как развернуть, так и снизить цены на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

«Дополнительное давление оказали данные по росту добычи в России и снижение ожиданий по санкциям США в отношении Ирана. Напомним, что первый звонок для Ирана прозвенит 6 августа, а занавес должен опуститься 4 ноября. К этому времени, компании, работающие с иранским энергетическим сектором должны определиться по своему участию в проектах. Но 30 июля президент США Дональд Трамп неожиданно заявил в ходе пресс-конференции, что он готов встречаться с руководителями Ирана и обсуждать с ними текущие проблемы. Этого хватило, чтобы снизить градус ожидания снижения поставок с Ближнего Востока, цена нефти пошла вниз», — пояснил эксперт.

1 августа в 21:00 по мск пройдет еще одно событие, которое окажет влияние на финансовые рынки и рикошетом может отразиться на ценах на нефть. Это промежуточное заседание ФРС США. Решений по процентной ставке в этот раз не ожидается, но к заявлению регулятора будет обращено самое пристальное внимание.

«Вопрос повышения ставки в сентябре и декабре 2018 года остается открытым, любой намек на изменение графика может привести к резкому движению курса доллара. А от курса доллара будет зависеть и стоимость барреля нефти. Пока что цена марки Brent остается чуть выше $73 за баррель. Движение в любую сторону возможно в коридоре от $69,50 до $75,50 за бочку», — считает Грачев.

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