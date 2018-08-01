На рубль давит дешевеющая нефть

Москва, , 15:45 — REGNUM В начале торговой сессии 1 августа российский рубль умеренно слабел. По состоянию на 13:30 мск российская валюта теряла к доллару 0,25% и к евро 0,1%. В паре с американской валютой рубль торговался на отметке 62,66, в паре с европейской — на отметке $73,22, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«1 августа вечером станут известны итоги очередного заседания ФРС, которые могут повлиять на позиции доллара, в том числе и на российском рынке, однако произойдет это уже после закрытия торговой сессии в России. На текущий момент в фокусе для рубля другие факторы. Например, снижение нефтяных котировок — с начала дня баррель Brent потерял 1% и торгуется на отметке $73,50. Это обстоятельство играет против рубля», — пояснила эксперт.

Впрочем, есть и факторы противовеса. Хорошая новость — продление минфином США крайнего срока, до которого инвесторы должны выйти из акций и облигаций попавших под санкции компаний, с 5 августа до 23 октября. Кроме того, поддержку российской валюте оказывает спрос на рубли со стороны компаний для выплаты дивидендов. Однако это временный фактор — через некоторое время пойдет обратный процесс, дивиденды будут конвертироваться в иностранную валюту.

«Так или иначе, с учетом всех факторов динамика рубля в ближайшее время может быть нейтральной. При этом итоги заседания ФРС могут внести коррективы в позиции пары EUR/USD, что проявится на российском рынке уже 2 августа на открытии новой торговой сессии. Возможный диапазон колебаний курса рубля к доллару — 62−63,50, курса рубля к евро — 72,50 — 74», — считает Кулакова.

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