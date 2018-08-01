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Туристов беспокоит отказ «Натали Турс» возвращать деньги

Экономика

Туроператор не заявляет о банкротстве, а потому страховой механизм возврата денег туристам не может быть запущен

Москва, 1 августа 2018, 15:26 — REGNUM  Клиенты компании «Натали Турс», отменившей оплаченные туры, по-прежнему ждут своих денег. Представители туроператора тянут время, игнорируя запросы, рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По её словам, о беспокойстве клиентов сообщают туристические агентства. Сроки на возврат денег, предусмотренные после подачи документов, уже истекли, но выплат не было.

«Туроператор не реагирует на претензии и запросы, скорее всего, просто затягивая процесс», — сказала Тюрина агентству РИА Новости.

Так как о банкротстве туроператор не заявляет, страховой механизм возврата денег туристам не может быть запущен, пояснила она. Взволнованные клиенты звонят в турагентства и требуют денег.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля руководство «Натали Турс» объявило о невозможности выполнить обязательства перед клиентами. Совокупный ущерб клиентов туроператора оценивается более чем в 1,1 млрд рублей ($18 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Потери клиентов «Натали Турс» могут превысить 1 млрд рублей – АТОР

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Туризм
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