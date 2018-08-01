В России появятся сверхэкономные поезда из старых вагонов

Москва, , 15:17 — REGNUM До списания старые вагоны могут послужить еще немного, так решили в «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД), представив поезда так называемого временного лоукост-класса. Об этом 1 августа сообщает РИА Новости.

«Речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением», — пояснил собеседник агентства.

Для современных поездов предлагается ввести «Дневной экспресс», который будет курсировать на расстояниях до 600 километров, «Ночной поезд» с возможностью полноценного сна, а также «Традиционный поезд» для поездок на дальние расстояния. Во всех трех категориях предусмотрен бизнес-класс, эконом и сверхбюджетный варианты.

Предполагается, что в «продукте с уникальным ценовым предложением» не будет кондиционеров и биотуалетов, а пользоваться санузлом придется по старинке — на большом удалении от станций.

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