Порошенко: ВСУ получили два модернизированных МиГа

Киев, , 15:16 — REGNUM Два модернизированных истребителя МиГ-29МУ1 поставили в ВСУ, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 1 августа «112 Украина».

По его словам, украинские инженеры поставили на самолеты новые радиолокационные станции и другую систему спутниковой навигации. Обновлением самолетов занимался Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

Напомним, ранее министерство обороны Хорватии предъявило претензии к Украине, поскольку она должна была поставить в Хорватию новые истребители МиГ-21, а вместо этого Загреб получил «обновленные» самолеты. «Модернизация» заключалась в перекраске самолетов и минимальных ремонтных работах.

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Предполагалось, что украинские самолеты по соглашению 2014 года прослужат до 2023 года, но уже в 2016 году начались проблемы: утечки масла, неисправность топливных баков и другие.