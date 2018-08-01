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Зарплата врачей на Чукотке превышает 180 тыс. рублей — губернатор округа

Экономика

Глава региона отметил, что зарплата зависит от того, как чувствует себя экономика

Зарплата врачей на Чукотке превышает 180 тыс. рублей — губернатор округа
Врачи

Москва, 1 августа 2018, 15:07 — REGNUM  В ходе рабочей встречи губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина с президентом России Владимиром Путиным глава региона сообщил, что средняя зарплата врача на Чукотке составляет 180 тыс. рублей. Об этом говорится на сайте Кремля.

После того, как Владимир Путин попросил губернатора оценить ситуацию в здравоохранении региона, Роман Копин подчеркнул, что состояние медицинской инфраструктуры округа хорошее, а медицинское присутствие сохранено в каждом населённом пункте региона. Отвечая на вопрос о средней зарплате врачей, глава региона отметил, что «она зависит от того, как чувствует себя экономика».

«Если средняя зарплата по экономике превышает 90 тыс. рублей, соответственно, у врача она 180−186 тыс. рублей», — сказал Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) запросил из федерального бюджета 416 млрд рублей на ближайшие три года. 384 млрд из этой суммы запланировано на расходы на увеличение численности и зарплат врачей и медработников.

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Зарплаты медиков
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