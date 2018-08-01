Андрей Гурьев отметил пятилетие работы во главе «ФосАгро»

Москва, , 15:06 — REGNUM Президент Российского союза химиков Виктор Иванов поздравил Андрея Гурьева с пятилетием работы во главе компании-флагмана отечественной агрохимии.

«За это время «ФосАгро» сделала мощный и уверенный шаг вперёд. Компания стала флагманом минерально-химической отрасли России и прочно заняла свою нишу на мировом рынке, закрепив позиции крупнейшего и надежного поставщика удобрений на российский рынок и обеспечивая при этом своей экологически чистой продукцией потребителей еще в 100 странах мира, а вместе с тем национальную и мировую продовольственную безопасность», — отметил президент Российского союза химиков.

В 2017 году «ФосАгро» стала первым и пока единственным в истории обладателем гран-при всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность». «ФосАгро» также возглавила рейтинг газеты «Ведомости», став лучшей в России по росту производительности труда за 5 лет. Компания также вошла в первый в истории международного журнала Forbes рейтинг лучших работодателей мира (В ТОП-500 были включены всего 2 российские компании).

Всем этим достижениям «ФосАгро» обязана руководству Андрея Гурьева и «замечательно подобранному коллективу людей, которые, представляя собой сплав молодости и опыта, показывают такие впечатляющие результаты», отметил в своем поздравлении Виктор Иванов.

За последние 5 лет в развитие компании было инвестировано порядка 150 млрд рублей. Объем выпуска удобрений за этот период увеличился на 40% — до 8,3 млн тонн в 2017 году, производительность труда на одного работника выросла более чем на 200%.

«ФосАгро» является безусловным лидером по поставкам всех видов удобрений на российский рынок — от Калининграда до Петропавловск-Камчатского — каждая третья тонна в 2016—2017 гг. поставлена компанией «ФосАгро». За последние 5 лет мы также открыли 9 зарубежных трейдинговых компаний во всех ключевых регионах сбыта нашей продукции — Европе, Латинской Америке, Азии», — подчеркнул Андрей Гурьев.

В результате долю прямых продаж превысила 90%. Количество выпускаемых марок удобрений увеличилось с 19 до 39. «ФосАгро» получила кредитные рейтинги инвестиционного уровня трех международных рейтинговых агентств.

«Хочу сказать, что очень рад таким результатам, но ни в коем случае не собираюсь останавливаться на достигнутом. Всегда есть, к чему стремиться — и мы с нашей командой профессионалов сможем достичь еще больших высот, а итоги, как обычно, подведем летом следующего года», — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро», президент РАПУ Андрей Гурьев.