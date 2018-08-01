Миллионы граждан РФ выйдут «из тени» и начнут платить налоги – ожидания

Москва, , 15:02 — REGNUM В России порядка 20 млн самозанятых граждан, чей статус далёк от правовой определённости, считает руководитель юридического департамента онлайн-сервиса бытовых и бизнес-услуг YouDo.com Игорь Зазвонов. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минтруд РФ вознамерился вывести самозанятых граждан из-под действия трудового законодательства.

«По различным оценкам, в России порядка 20 млн самозанятых граждан, чей статус далёк от правовой определённости, — сказал Зазвонов. — Нормы трудового права, которые действуют на данный момент, распространяются и на независимых работников, и на заказчиков их услуг. Если взаимоотношения между этими двумя сторонами позволяют говорить о трудовых отношениях, то оказываемые услуги подпадают под нормы трудового права».

По мнению юриста, законопроект, который сейчас обсуждается, должен будет ввести конкретное уточнение о том, что нормы трудового права не будут распространяться на физическое лицо, выступающее заказчиком, и самозанятого исполнителя.

«По моему мнению, это положительная инициатива, — считает Зазвонов. — С её помощью статус самозанятых работников будет значительно более чётким. К тому же обсуждаемые поправки будут неразрывно связаны и с налоговым кодексом, и с планируемой налоговой реформой. В итоге обе инициативы позволят миллионам людей в нашей стране выйти из тени, получить официальный статус, показать свои доходы и начать платить налоги».

Напомним, что одним из минусов предложенных Минтрудом поправок критики назвали то, что их действие можно распространить практически на всех людей, которые трудятся без заключения официальных трудовых договоров. Так, в частности, считает депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»), рассказавший ИА REGNUM, что фактически речь идёт о том, чтобы демонтировать трудовое право в отношении почти 30 млн граждан РФ. Иными словами, почти половина трудоспособного населения страны (по данным Росстата, на январь 2017 года общая численность рабочей силы в возрасте 15−72 лет составила 75,9 млн человек) лишится защиты от произвола работодателей.

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