«В кризис непопулярные меры дают толчок к новому развитию»

Санкт-Петербург, , 14:50 — REGNUM Повышение пенсионного возраста необходимо, потому что, как директор крупного предприятия, одного из крупнейших в стране — комбината хлебопродуктов — могу сказать, что последние десятилетия предприятие испытывает дефицит с точки зрения квалифицированных и профессиональных кадров, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова» Наталья Загорская.

Если на сегодняшний день абсолютно точно удается не только принимать на работу молодежь, но и удерживать их, то чтобы воспитать и обучить грамотный, профессиональный персонал уходит ни один год. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы те люди, которые работают на комбинате не 5−10 лет, а по 20 лет и более дольше продолжали работу на предприятии и передавали свою знания и умения молодому поколению.

«С одной стороны, это непопулярная мера. Но, с другой стороны, как руководитель понимаю, что в кризисный период непопулярные меры приводят к тому, что это дает толчок к новому развитию. Я поддерживаю предложение правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Понятно, для чего это делается — это поможет наращивать профессионализм работников, поднимать производительность труда, наращивать ВВП, что, соответственно, приведет к росту экономики», — высказал свое мнение Загорская.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»