На Карачаганакском месторождении добыли 77 млн баррелей углеводородов

Астана, , 14:58 — REGNUM За первые шесть месяцев 2018 года компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО), разрабатывающая Карачаганакское газоконденсатное месторождение, добыла 77 млн баррелей в нефтяном эквиваленте жидких углеводородов, неочищенного и топливного газа, сообщили 1 августа в пресс-службе компании.

Объем обратной закачки газа для поддержания пластового давления составил 44%. Генеральный директор КПО Эдвин Блом отметил, что общая сумма инвестиций в Карачаганакское месторождение составила $23,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне суточный объем добычи нефти в Казахстане составил 1,8 млн баррелей. Согласно сделке ОПЕК+, этот показатель для Казахстана должен составлять 1,68 млн баррелей.

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