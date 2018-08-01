За семь месяцев уровень инфляции в Казахстане составил 2,7%

Астана, , 14:26 — REGNUM В январе-июле 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,7%: продовольственные товары подорожали на 2,5%, непродовольственные — на 3%, платные услуги — на 2,8%, сообщили 1 августа в пресс-службе министерства национальной экономики республики.

С начала года стоимость свеклы выросла на 35,7%, моркови — на 34,5%, сахара — на 12,1%. Стоимость огурцов снизилась на 57,3%, томатов — на 44,2%, чеснока — на 26,7%, яиц — на 12,3%, перца — на 10,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень инфляции в январе-мае 2018 года в Казахстане составил 2,4%. Среди продовольственных товаров наибольший рост цен отмечается на капусту — 31,8%, свеклу — 15,1%, картофель — 11,1%.

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