Долг по зарплате на Украине — рекордный за последние 10 лет

Киев, , 14:21 — REGNUM На Украине задолженность по зарплатам превысила 100 млн долл. — это рекордный показатель за последние 10 лет, заявил сегодня, 1 августа, заместитель главы фракции «Оппозиционный блок» Сергей Лёвочкин.

Депутат раскритиковал украинское правительство Владимира Гройсмана за провальную экономическую политику.

«На 1 июля 2018 года долги по зарплате превысили 2,7 млрд грн — это самый высокий показатель за последние 10 лет. Только за июнь задолженность выросла на 6,3%, с начала года на 15% или на 355 млн грн (13,2 млн долл — ред.). Это результат провальной экономической политики», — отметил Лёвочкин.

В свою очередь сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко прогнозирует, что к концу 2018 года на Украине будет двузначный показатель инфляции. Это, в свою очередь, приведет к резкому снижению покупательной способности украинцев. Он потребовал от правительства возобновить государственное регулирование цен на отдельные виды продуктов питания и лекарства.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным государственной службы статистики, большая часть долга по зарплате (1,566 миллиардов гривен) принадлежит экономически активным предприятиям. Согласно информации ведомства, интенсивнее всего долги по зарплате растут в Волынской области (более 50,2%), Закарпатской (21,1%) и украинской части Донецкой области (18,3%). Негативные тенденции наблюдаются в Запорожской (рост долга на 16,3%), Сумской (14,3%), Тернопольской (10,8%), Львовской (8,4%) Черновицкой (7,6%), Херсонской областях (7,1%), а также в Киеве — на 4,1%.