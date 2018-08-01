Минфин РФ: нефть за семь месяцев 2018 года подорожала на 40%

Москва, , 14:19 — REGNUM За период с января по июль 2018 года средняя цена нефти марки Urals выросла почти на 40% по отношению к аналогичному периоду 2017 года и составила $69,43 за баррель. Об этом сообщает 1 августа пресс-служба Министерства финансов России.

«Средняя цена нефти марки Urals по итогам января — июля 2018 года составила $69,43 за баррель. В 2017 году средняя цена на Urals в январе-июле составила $49,94 за баррель», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что в июле текущего года средняя цена на нефть марки Urals составила $72,87 за баррель, что более чем в полтора раза выше, чем в июле 2017 года ($47,85 за баррель).

Напомним, 31 июля сообщалось, что в июле текущего года падение мировых цен на нефть стало самым крупным с июля 2016 года. Падение цены на Brent за месяц составило более 6%, на WTI — около 7%.

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