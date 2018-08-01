Аэропорту «Домодедово» ищут нового владельца

Москва, , 14:16 — REGNUM Московскому аэропорту «Домодедово» начали искать инвесторов, заинтересованных в покупке воздушной гавани. Пока речь идёт только о предварительных переговорах на предмет сбора инициативных предложений, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

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Как уточнил один из собеседников издания, обсуждается возможность участия в покупке до 100% компании. Организатором возможной сделки выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По предварительным данным, бизнес оценивается в $5 млрд.

Отмечается, что в феврале к аэропорту проявлял интерес Суверенный фонд Катара (QIA), которому принадлежит 18,93% «Роснефти» и 25% «Пулково». Кроме того, «Домодедово» интересуются инвесторы из других ближневосточных стран. При этом представитель воздушной гавани заявил, что группа DME, которая владеет 100% аэропорта, никаких сделок по продаже объекта не обсуждает и не готовит.

Как сообщало ИА REGNUM, разговоры о продаже аэропорта ведутся с 2011 года. В 2013 году в качестве потенциальных покупателей воздушной гавани назывались «Роснефть» и «Новапорт». Сумма сделки должна была составить 4,5−4,7 млрд долларов. При этом «Роснефти» должен был отойти топливно-заправочный комплекс, а сам терминал перейти к «Новапорту».

Кроме того, в качестве возможных собственников аэропорта фигурировали и такие видные бизнесмены, как Зиявудин Магомедов, Виталий Ванцев, Виктор Вексельберг, Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

Добавим, что один из крупнейших аэропортов России «Домодедово» в 2017 году обслужил 30,6 млн человек. Воздушная гавань стала первым российским аэропортом, осуществившим переход в категорию крупнейших аэропортов Европы по классификации Международного совета аэропортов (ACI). Регулярные пассажирские и грузовые перевозки в «Домодедово» выполняют 54 авиакомпании-партнера. Маршрутная сеть аэропорта охватывает более 200 направлений Европейского, Азиатско-Тихоокеанского регионов, Ближнего Востока, Северной и Центральной Америки.

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