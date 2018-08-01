Самозанятые граждане должны быть включены в систему страхования

Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Основная проблема, связанная с легализацией самозанятых граждан — тот факт, что эта категория участников рынка труда не может использовать систему страхования, прежде всего пенсионного, сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 1 августа, депутат петербургского парламента и экс-министр труда Оксана Дмитриева.

Ранее в министерстве труда сообщили, что ведомство разрабатывает новый закон, который будет регулировать деятельность самозанятых граждан. Они будут выведены из-под действия Трудового кодекса. Сейчас законопроект обсуждают сотрудники заинтересованных министерств.

Трудовой кодекс регулирует отношения работодателя и наемного работника. В случае же с самозанятыми гражданами они являются и тем и другим в одном лице. И требуется лишь урегулировать их отношения с государством.

Основной вопрос здесь — возможность использовать систему страхования, прежде всего пенсионного. Сейчас такой возможности самозанятые граждане лишены.

Главное — не зарегулировать эту часть рынка труда. Система должна быть разработана так, чтобы быть еще более дешевой и простой в использовании, чем для предпринимателей без образования юридического лица. В обмен на выход из тени и сборы самозанятые граждане должны получить доступ к системе страхования.