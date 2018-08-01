Эксперт призвал украинских пенсионеров готовиться к новым задержкам пенсий

Киев, , 14:12 — REGNUM Правительство Владимира Гройсмана нужно увольнять за провал экономических реформ на Украине, заявил в эфире телеканала NewsONE политический эксперт Александр Солонтай.

Ссылаясь на свои источники, эксперт сообщил, что в июле для решения текущих экономических проблем власти частично заставили бизнес авансом уплатить Единый социальный взнос.

«Гройсман уже не справляется, потому что он попросил плательщиков налогов частично заплатить налоги наперед. Получилось так, что у нас большое количество предприятий заплатили Единый социальный взнос как бы авансом», — отметил он.

Соответственно, политолог не исключает, что осенью 2018 года могут повториться задержки пенсий.

«Во-первых, это нехорошо, поскольку не ясно, что будет осенью, потому что осенью ЕСВ опять придется платить. Второй момент — эти деньги могли обращаться в экономике, а их вынули и направили на уплату пенсионерам. Понятно, что пенсионеров нельзя было оставлять без пенсий. Это абсолютно логично, но это абсолютно нелогично с точки зрения декларации о том, что возрождается и восстанавливается экономика. Если она восстанавливается, то это серьезный удар. Хотя я сомневаюсь, что она восстанавливается и возрождается. В этом плане Гройсман и его правительство провалились», — добавил Солонтай.

Он констатировал, что «дыра» в Пенсионном фонде Украины существует из-за того, что большое количество граждан не перечисляют средства в фонд.

«Во-первых, не переводят вообще, потому официально они безработные, они на заработках, в эмиграции. В реальности деньги оборачиваются, но налоги не платятся. Вторая причина, почему деньги не доходят до Пенсионного фонда — потому что большое количество зарплат платится в конвертах. Есть случаи, когда вообще вся зарплата платится в конверте, хотя человек официально оформлен как частный предприниматель. Бывает, что человек оформляет две зарплаты, одна — официальная, другая — неофициальная налом», — пояснил Солонтай.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле по всей Украине были масштабные задержки с выплатами пенсий. 27 июля премьер-министр Гройсман заявил, что Пенсионный фонд Украины полностью завершил финансирование выплаты пенсий за второй летний месяц. Глава правительства назначил служебное расследование относительно действий главы ПФ и руководителей в регионах, свою комиссию для расследования ситуации создала и Верховная рада.