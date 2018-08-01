Проект закона Минтруда о самозанятых не выдерживает критики

Москва, , 14:04 — REGNUM Статус самозанятых, безусловно, определять надо, однако то, как это предлагает делать Минтруд, не выдерживает никакой критики, считает старший юрист корпоративной и арбитражной практики «Качкин и Партнеры» Ольга Дученко.

Ранее Минфин заявил, что разрабатывает законопроект, который выведет самозанятых из трудового законодательства — их деятельность будет регулироваться отдельным законом. Проект инициативы разрабатывается также в Минтруде — проектом поправок предлагается вывести самозанятых граждан из-под действия трудового законодательства. Речь идёт о такой работе, при которой трудовые отношения не оформляются.

Работать над определением статуса самозанятых граждан, безусловно, необходимо — тем более, за последние годы наблюдается тренд на рост их числа, отметила эксперт.

«Однако законопроект, предложенный Минтрудом не выдерживает критики. Он не только безобразно составлен с точки зрения юридической техники, но и никак не будет способствовать декларируемой в пояснительной записке к нему цели — определению правового статуса самозанятых граждан.

Предложение не распространять трудовое законодательство на самозанятых создаст еще больше проблем в этой сфере, чем есть сейчас. Ведь никакой альтернативы по защите их прав Минтруд не предлагает».

По сути, напомним, выведение граждан, относящихся к категории самозанятых, из-под действия норм Трудового кодекса — это попытка «выдавить» с серого трудового рынка тех работников, кто хоть и работал нелегально, но всё-же получал минимальные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом. В случае принятия поправок совершенно бесправными рискуют стать няни, репетиторы, уборщицы и другие категории работников.

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Более того, разобраться в термине «самозанятые» не так-то просто, потому что разные государственные органы его по-разному его толкуют. Например, Пенсионный фонд определяет так, что получается, что они должны платить за себя налоги и взносы.

Но в Налоговом кодексе РФ нет даже слова «самозанятые», а на сайте ФНС РФ можно встретить информацю, где сказано, что «самозанятые граждане в течение двух лет не платят ни взносы за себя, ни налоги».

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