Госкомомитет связи Киргизии будет контролировать идентификацию животных

Бишкек, , 14:03 — REGNUM Контролем за идентификацией животных в Киргизии теперь будет заниматься государственный комитет связи. Об этом сегодня, 1 августа, на пресс-конференции заявил заместитель директора госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Ашырбай Жусупов.

«Внедрили систему контроля сопроводительных ветеринарных документов. Ее интегрируем с электронными системами Казахстана и России. На сегодня более полумиллиарда голов скота мигрировали из района в район. Все их передвижения наши инспекторы контролируют с помощью системы. Кроме того, забой скота мы тоже регистрируем в системе», — сказал он.

Также чиновник сообщил , что киргизстанские власти пожаловались в Евразийскую экономическую комиссию на Казахстан. Поводом для этого послужило нежелание казахстанской стороны упразднить ветеринарный контроль на границе с Киргизией. При этом казахские власти ссылаются на то, в Казахстане имеются зоны абсолютной свободы от ящура.

«У них до этого 9 областей были освобождены от ящура. На сегодня в свободную зону вошли еще 5 областей. У нас же территория также считается свободной от ящура, но с вакцинацией. Это означает, что мы, как и другие члены ЕАЭС, можем экспортироваться мясопродукты даже в третьи страны», — подытожил Жусупов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительствами России и Казахстана было принято решение оказать Киргизии финансовую и техническую помощь на сумму свыше $300 млн (18,7 млрд рублей) для выполнения условий «дорожной карты» ее вхождения в Евразийский экономический союз.

Общий же объем выделяемой Россией помощи, призванной облегчить участие республики в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС, должен превысить $1,2 млрд (более 74,8 млрд рублей). Часть из указанных средств планируется потратить на оснащение ветеринарных лабораторий и идентификацию домашнего скота.

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Отметим, что по официальным данным, на настоящий момент в Киргизии идентифицированы свыше 1 млн 676 тысяч голов скота.