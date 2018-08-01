Смоленская область – базовый регион для развития льноводства: губернатор

Смоленск, , 14:01 — REGNUM Смоленская область является базовым регионом для развития льняного комплекса Российской Федерации, основная задача сегодня — вернуть области лидерские позиции по производству и экспорту льнопродукции. Об этом заявил глава региона Алексей Островский 31 июля в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках первого Всероссийского дня льняного поля. Мероприятие стартовало в Смоленской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации.

«Сегодня Смоленская область является базовым регионом для развития льняного комплекса Российской Федерации, и мы ставим перед собой амбициозную задачу по возвращению Смоленщине лидерских позиций по производству и экспорту льнопродукции», — заявил глава региона.

Он пояснил, что лен является перспективной экспортной культурой, а Смоленская область имеет все возможности к 2030 году увеличить доходность льняного комплекса региона в 48 раз и получить 9 млрд рублей выручки от реализации льнопродукции, что составит 30% от общей выручки сельскохозяйственного производства.

«При этом, Смоленская область может стать лидером во всех основных сегментах мирового рынка льна и льняной продукции, включающие непряденое льняное волокно, льняную пряжу и льняные ткани. Наличие больших площадей, пригодных для выращивания высококачественного льна — важное конкурентное преимущество Смоленской области на всероссийском и мировом рынках», — считает губернатор.

По мнению Островского, стабильная государственная поддержка отрасли льноводства позволит расширить в регионе посевы льна не менее чем до 100 тыс. гектаров, что составит 10% имеющейся площади пашни (для сравнения — в Российской Федерации за последние пять лет посевные площади льна, в среднем, составляли 50−55 тыс. гектаров), а число хозяйств, занимающихся разведением этой культуры, вырастет до 70−80.

«Реализация программы развития льняного комплекса и предлагаемый нами комплекс мероприятий будет способствовать значительному повышению эффективности отрасли и позволит достичь уровня производства льнопродукции, достаточного для обеспечения внутренней потребности региона, а также выйти на международный рынок с качественной конкурентоспособной продукцией, производимой изо льна», — считает Алексей Островский.

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